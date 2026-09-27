İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Kiyevə dron hücumu zamanı azərbaycanlı həlak olub

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 15:59
    Kiyevə dron hücumu zamanı azərbaycanlı həlak olub

    Ukrayna paytaxtı Kiyevdə dron hücumları zamanı azərbaycanlı həlak olub.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, ölən şəxs 71 yaşlı Ukrayna vətəndaşı Əkbərov Aşur Bəhlul oğludur.

    Əslən Azərbaycanın Lənkəran rayonundan olan A. Əkbərov Kiyevin Vişnevka rayonunda yaşayıb. Sentyabrın 27-si səhər saatlarında şəxsi avtomobili ilə işə gedərkən yolda Rusiya ordusunun dron hücumuna tuş gəlib, yerindəcə keçinib.

    Ölüm hadisəsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    В Киеве во время атаки дронов погиб азербайджанец
    Azerbaijani killed in drone attack in Kyiv
    MiniBoss
    MiniBoss

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