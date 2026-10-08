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    AFFA nümayəndəsi Kifayət Mustafayeva UEFA tərəfindən təyinat alıb

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2026
    • 21:17
    AFFA nümayəndəsi Kifayət Mustafayeva UEFA tərəfindən təyinat alıb

    AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin rəhbəri Kifayət Mustafayeva UEFA tərəfindən təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    O, DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində Albaniya və Uels arasında oynanılacaq pley-off qarşılaşmasının UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Pley-offun I raununun görüşü oktyabrın 9-da Albaniyanın Şkoder şəhərində yerləşən "Loro Boriçi" stadionunda keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

    Kifayət Mustafayeva Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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