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    Tramp: ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 20:43
    Tramp: ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək

    ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.

    "ABŞ hərbçiləri noyabrın 3-də ABŞ-dəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək", - o qeyd edib.

    Tramp həmçinin bildirib ki, İrana zərbələrdəki fasiləyə baxmayaraq, İslam Respublikasının limanlarının blokadası saxlanılacaq.

    Donald Tramp ABŞ-nin İrana zərbələri
    Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране
    MiniBoss
    MiniBoss

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