Tramp: ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2026
- 20:43
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ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.
"ABŞ hərbçiləri noyabrın 3-də ABŞ-dəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək", - o qeyd edib.
Tramp həmçinin bildirib ki, İrana zərbələrdəki fasiləyə baxmayaraq, İslam Respublikasının limanlarının blokadası saxlanılacaq.
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