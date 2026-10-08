Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране

США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Американские военные не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США 3 ноября", - отметил он.

Он также заявил, что несмотря на паузу в ударах по Ирану, американская блокада иранских портов сохранится.

"Хотя Иран в очень плохом положении как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в полной мере в силе, а нефть поступает через Ормузский пролив в рекордных объемах <...>", - отметил Трамп.

По словам, через Ормузский пролив минувшей ночью транспортировали 22 млн баррелей нефти.