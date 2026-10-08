Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:29
    Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране

    США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Американские военные не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США 3 ноября", - отметил он.

    Он также заявил, что несмотря на паузу в ударах по Ирану, американская блокада иранских портов сохранится.

    "Хотя Иран в очень плохом положении как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в полной мере в силе, а нефть поступает через Ормузский пролив в рекордных объемах <...>", - отметил Трамп.

    По словам, через Ормузский пролив минувшей ночью транспортировали 22 млн баррелей нефти.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Удары США по Ирану Ормузский пролив Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: ABŞ ölkədəki aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    21:34
    Фото

    Пашинян обсудил с президентами Туркменистана и Узбекистана региональное сотрудничество

    В регионе
    21:17
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

    Внешняя политика
    21:12
    Видео

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан

    Внешняя политика
    21:08

    Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

    Другие страны
    21:00
    Фото

    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе

    Внешняя политика
    20:51

    Мадуро и его жене в США предъявипли новые обвинения в пытках оппонентов

    Другие страны
    20:43
    Видео

    На дороге Сиязань-Мешриф-Галаалты строится новый мост

    Инфраструктура
    20:37

    Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

    Другие страны
    20:29

    Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране

    Другие страны
    Лента новостей