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    ABŞ hərbçiləri Hörmüz boğazından 1,25 milyard barel xam neftin daşınmasını təmin edib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 20:50
    ABŞ hərbçiləri Hörmüz boğazından 1,25 milyard barel xam neftin daşınmasını təmin edib

    ABŞ ordusu Hörmüz boğazından 1,25 milyard bareldən çox xam neftin daşınmasını təmin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb.

    "Son aylarda ABŞ Silahlı Qüvvələri Fars körfəzindəki tərəfdaşlardan 1,25 milyard bareldən çox xam neftin Hörmüz boğazı vasitəsilə daşınmasını təmin edib. Eyni zamanda, Amerika tərəfindən İran limanlarının sərt blokadaya alınması səbəbindən İran bir barel də olsun yükləməyib", - paylaşımda qeyd olunub.

    Neft daşımaları ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Hörmüz boğazı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    ВС США обеспечили перевозку 1,25 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз
    MiniBoss
    MiniBoss

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