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    ВС США обеспечили перевозку 1,25 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:15
    ВС США обеспечили перевозку 1,25 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

    Американские военнослужащие обеспечили перевозку более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "В последние месяцы ВС США обеспечивали транспортировку через Ормузский пролив более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти от партнеров в Персидском заливе. В то же время Иран не отгрузил ни одного барреля из-за жесткой американской блокады иранских портов", - следует из публикации.

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    ABŞ hərbçiləri Hörmüz boğazından 1,25 milyard barel xam neftin daşınmasını təmin edib
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