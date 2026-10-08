ВС США обеспечили перевозку 1,25 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

Американские военнослужащие обеспечили перевозку более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"В последние месяцы ВС США обеспечивали транспортировку через Ормузский пролив более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти от партнеров в Персидском заливе. В то же время Иран не отгрузил ни одного барреля из-за жесткой американской блокады иранских портов", - следует из публикации.