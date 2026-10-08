ВС США обеспечили перевозку 1,25 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 20:15
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Американские военнослужащие обеспечили перевозку более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
"В последние месяцы ВС США обеспечивали транспортировку через Ормузский пролив более 1,25 миллиарда баррелей сырой нефти от партнеров в Персидском заливе. В то же время Иран не отгрузил ни одного барреля из-за жесткой американской блокады иранских портов", - следует из публикации.
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