İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 21:08
    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev İşgüzar səfər Türkmənistan
    Video
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video from Turkmenistan visit
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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