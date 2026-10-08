Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 21:12
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о его рабочем визите в Туркменистан.

    Report представляет данную публикацию:

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан

    Ильхам Алиев Туркменистан
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video from Turkmenistan visit
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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