В Киеве убили сотрудника Администрации президента Украины

Сотрудника Администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно данным правоохранительных органов, труп обнаружили в Шевченковском районе украинской столицы близ церкви.

Наряду с этим сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к убийству. Согласно информации, задержанные незадолго до смерти видели покойного. У убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что убитым оказался работник Администрации президента Украины Александр Бухтатый.