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    ​В Киеве прогремели взрывы возле отделений "Сбербанка России"

    Как сообщают очевидцы, снесены двери, буквы, таблички

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ В Киеве в ночь на понедельник произошли взрывы возле двух отделений «Сбербанка России».

    Как передает Report, неизвестное устройство было подорвано у отделения банка по адресу: Киев, ул. А. Ахматовой, 46-А.

    Как сообщают очевидцы, снесены двери, буквы, таблички. Информация о жертвах уточняется. В МВД Украины обьявлен план «кордон», перекрыты улицы Ахматова и Урловская.

    Второй взрыв произошел почти в то же время, примерно в 1.00 22 июня, в районе Куреневка.

    «Безоболочное взрывное устройство. Разрушений нет, так штукатурка и частично стекла. Типичная провокация», — сообщил в своем фейсбуке волонтер Дмитрий Витов.

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