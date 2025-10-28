В Кении в разбился самолет, на борту находились 12 человек

В кенийском городе Квале в разбился самолет, на борту в которого находились 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила управление гражданской авиации Кении.

Согласно информации, самолет следовал из Диани в туристический комплекс Кичва Тембо.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На месте происшествия работают специальные службы, ведется работа по установлению причин аварии.