В Кении в разбился самолет, на борту находились 12 человек
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 11:43
В кенийском городе Квале в разбился самолет, на борту в которого находились 12 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила управление гражданской авиации Кении.
Согласно информации, самолет следовал из Диани в туристический комплекс Кичва Тембо.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На месте происшествия работают специальные службы, ведется работа по установлению причин аварии.
