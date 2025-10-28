Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Кении в разбился самолет, на борту находились 12 человек

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 11:43
    В Кении в разбился самолет, на борту находились 12 человек

    В кенийском городе Квале в разбился самолет, на борту в которого находились 12 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила управление гражданской авиации Кении.

    Согласно информации, самолет следовал из Диани в туристический комплекс Кичва Тембо.

    Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На месте происшествия работают специальные службы, ведется работа по установлению причин аварии.

    Лента новостей