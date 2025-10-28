Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:09
    Keniyanın Kvale şəhərində təyyarə qəzaya uğrayıb, göyərtəsində 12 nəfər olub.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Keniyanın Mülki Aviasiya İdarəsi məlumat verib.

    Məlumata görə, təyyarə Dianidən Kiçva Tembo turizm kompleksinə gedirmiş.

    Ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Bildirlib ki, qəzanın səbəbləri araşdırılır.

    В Кении в разбился самолет, на борту находились 12 человек

