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    ​В Казахстане разбился самолет с металлургами

    Выжила только одна женщина

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На юго-востоке Казахстана разбился самолет Ан-2, принадлежавший металлургической корпорации "Казахмыс".

    Как передает Report, трагедия случилась в Алматинской области.

    На борту самолета находились семь человек.

    В результате крушения погибли шестеро — три члена экипажа и три пассажира. Еще одна женщина-пассажир выжила, ее отвезли в больницу.

    По данным местных СМИ, самолет вылетел из города Балхаш и направлялся к руднику "Шатыркуль".

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