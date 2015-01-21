​В Казахстане разбился самолет с металлургами

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На юго-востоке Казахстана разбился самолет Ан-2, принадлежавший металлургической корпорации "Казахмыс".

Как передает Report, трагедия случилась в Алматинской области.

На борту самолета находились семь человек.

В результате крушения погибли шестеро — три члена экипажа и три пассажира. Еще одна женщина-пассажир выжила, ее отвезли в больницу.

По данным местных СМИ, самолет вылетел из города Балхаш и направлялся к руднику "Шатыркуль".