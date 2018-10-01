В Каталонии протестующие заблокировали магистрали и железные дороги

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Каталонии в годовщину референдума о независимости протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новый референдум.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно имеющейся информации, несмотря на противодействие полиции, оказались заблокированы дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне.
Tural AsadiАвтор новости