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В Канаде застрелили выходца из Индии на фоне кризиса в отношениях двух стран

В Канаде застрелили выходца из Индии на фоне кризиса в отношениях двух стран Выходец из штата Пенджаб погиб в перестрелке в городе Виннипег. Это произошло на фоне кризиса в отношениях Нью-Дели и Оттавы после убийства сикхского активиста в Канаде.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 10:32
В Канаде застрелили выходца из Индии на фоне кризиса в отношениях двух стран

Выходец из штата Пенджаб погиб в перестрелке в городе Виннипег. Это произошло на фоне кризиса в отношениях Нью-Дели и Оттавы после убийства сикхского активиста в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По ее данным, речь идет о Сукхдоле Сингхе, также известном как Сукха Дунеке. Он погиб в перестрелке между двумя противоборствующими преступными группировками, пишет газета со ссылкой на "информацию разведки".

Инцидент произошел на фоне разразившегося на текущей неделе кризиса в отношениях Канады и Индии. Оттава заявила, что Индия может быть причастна к убийству в июне текущего года лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, которого Нью-Дели считает террористом, и выслала высокопоставленного индийского дипломата. Индия отвергла обвинения и в ответ также выслала канадского дипломата.

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Версия на английском языке Man from India shot dead in Canada amid crisis in bilateral relations

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