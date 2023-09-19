МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата

МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели.

МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

"Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии. Дипломата попросили покинуть Индию в течение ближайших пяти дней", - указали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве республики, "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их причастностью к антииндийской деятельности".

Ранее индийский МИД опубликовал заявление, в котором Нью-Дели категорически отверг обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также главы МИД этой страны Мелани Жоли в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. В МИД Индии напомнили, что "аналогичные обвинения были выдвинуты" Трюдо индийскому премьер-министру Нарендре Моди в ходе его визита в Нью-Дели на саммит Группы двадцати и "они были полностью отвергнуты".