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МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата

МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 10:29
МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата

МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

"Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии. Дипломата попросили покинуть Индию в течение ближайших пяти дней", - указали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве республики, "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их причастностью к антииндийской деятельности".

Ранее индийский МИД опубликовал заявление, в котором Нью-Дели категорически отверг обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также главы МИД этой страны Мелани Жоли в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. В МИД Индии напомнили, что "аналогичные обвинения были выдвинуты" Трюдо индийскому премьер-министру Нарендре Моди в ходе его визита в Нью-Дели на саммит Группы двадцати и "они были полностью отвергнуты".

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