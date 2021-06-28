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В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса

В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады.
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28 июня 2021 г. 15:49
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса

Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная метеорологическая служба.

Служба отмечает, что город "побил рекорд максимальной температуры в Канаде".

"Официальная максимальная температура Литтона в Британской Колумбии... 27 июня 2021 года составляет 46,6 градуса", - говорится в заявлении в Twitter.

По данным метеорологов, предыдущий рекорд составлял 45 градусов и был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

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