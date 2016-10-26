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    В Калифорнии разбился истребитель-бомбардировщик

    Пилот успел катапультироваться

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Истребитель-бомбардировщик F/A-18C Корпуса морской пехоты США разбился во время тренировочного полета в Калифорнии, его пилот успел катапультироваться.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил представитель корпуса морской пехоты США Джон Робертс.

    По его словам, первоначальные данные говорят о том, что пилоту пришлось катапультироваться уже после того, как самолет коснулся земли.

    При этом пилот не получил серьезных травм, однако самолет сгорел, добавил Д.Робертс.

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