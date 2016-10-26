В Калифорнии разбился истребитель-бомбардировщик

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Истребитель-бомбардировщик F/A-18C Корпуса морской пехоты США разбился во время тренировочного полета в Калифорнии, его пилот успел катапультироваться.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил представитель корпуса морской пехоты США Джон Робертс.

По его словам, первоначальные данные говорят о том, что пилоту пришлось катапультироваться уже после того, как самолет коснулся земли.

При этом пилот не получил серьезных травм, однако самолет сгорел, добавил Д.Робертс.