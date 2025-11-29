В Калифорнии при стрельбе в ТЦ пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Сан-Хосе, штат Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News.

Пострадавшие были госпитализированы, о погибших не сообщается. Полиция считает случившееся "единичным эпизодом", тем не менее посетителей торгового центра эвакуировали.

На месте происшествия работают правоохранители.