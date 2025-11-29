В Калифорнии при стрельбе в ТЦ пострадали два человека
Другие страны
29 ноября, 2025
- 08:21
Два человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Сан-Хосе, штат Калифорния.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News.
Пострадавшие были госпитализированы, о погибших не сообщается. Полиция считает случившееся "единичным эпизодом", тем не менее посетителей торгового центра эвакуировали.
На месте происшествия работают правоохранители.
