Kaliforniyada ticarət mərkəzində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 08:31
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San-Xose şəhərindəki ticarət mərkəzində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" telekanalı məlumat yayıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb. Polis hadisəni "tək epizod" kimi qiymətləndirib, buna baxmayaraq, ticarət mərkəzinin ziyarətçiləri təxliyə olunub.
Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırma aparır.
Son xəbərlər
09:11
Bakı Ali Neft Məktəbinin yaradılmasından 14 il ötürElm və təhsil
09:07
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaqFutbol
08:53
Uitkoff: Rusiya, Ukrayna və ABŞ biznes tərəfdaşı olmalıdırDigər ölkələr
08:31
Kaliforniyada ticarət mərkəzində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
08:16
Krasnodarda neft emalı zavoduna dron hücumu nəticəsində yanğın baş veribRegion
07:38
Rusiya Kiyev vilayəti və paytaxta zərbə endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
07:18
Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün "rüsvayçılıq zalı" açıbDigər ölkələr
06:45
Foto
Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
06:24