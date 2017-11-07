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    В Кабуле произошло нападение на здание телеканала, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

    Телеканал прекратил вещание из-за атаки

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере одна сотрудница частного телеканала Shamshad TV погибла при атаке, сообщает Report со ссылкой TOLO news.

    Еще около 20 сотрудников канала и журналистов получили ранения, в том числе директор телеканала. Также сообщается о ранении еще двоих полицейских.  

    По-прежнему слышны звуки стрельбы.

    *** 10:58

    В столице Афганистана произошло нападение на здание телеканала Shamshad TV. Как передает Report, об этом сообщает TOLO news со ссылкой на сотрудника телеканала.

    Несколько вооруженных человек ворвались в помещение cегодня утром. Сообщается о стрельбе, также был слышен взрыв.

    Впоследствии телеканал прекратил вещание из-за атаки. По данным TOLOnews, есть жертвы среди сотрудников.

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