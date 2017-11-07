В Кабуле произошло нападение на здание телеканала, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере одна сотрудница частного телеканала Shamshad TV погибла при атаке, сообщает Report со ссылкой TOLO news.

Еще около 20 сотрудников канала и журналистов получили ранения, в том числе директор телеканала. Также сообщается о ранении еще двоих полицейских.

По-прежнему слышны звуки стрельбы.

*** 10:58

В столице Афганистана произошло нападение на здание телеканала Shamshad TV. Как передает Report, об этом сообщает TOLO news со ссылкой на сотрудника телеканала.

Несколько вооруженных человек ворвались в помещение cегодня утром. Сообщается о стрельбе, также был слышен взрыв.

Впоследствии телеканал прекратил вещание из-за атаки. По данным TOLOnews, есть жертвы среди сотрудников.