Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло тридцати - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло 30.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал TOLO News.

Также сообщается, что в теракте в Кабуле погиб замглавы службы охраны президента Афганистана Заман Ахмадзаи.

*** 16:20, 16:31

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня вблизи министерства обороны в столице Афганистана Кабуле, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Отмечается, что взрывы совершили два смертника-террориста.

Второй взрыв произошел после того, как люди устремились к месту первого взрыва, сообщает официальный представитель министерства обороны.

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан".