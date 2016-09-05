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    Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло тридцати - ОБНОВЛЕНО-2

    В теракте также погиб замглавы службы охраны президента Афганистана

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло 30.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал TOLO News.

    Также сообщается, что в теракте в Кабуле погиб замглавы службы охраны президента Афганистана Заман Ахмадзаи.

    *** 16:20, 16:31

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня вблизи министерства обороны в столице Афганистана Кабуле, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Отмечается, что взрывы совершили два смертника-террориста.

    Второй взрыв произошел после того, как люди устремились к месту первого взрыва, сообщает официальный представитель министерства обороны.

    Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан".

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