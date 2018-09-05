В Кабуле 20 человек погибли в результате двух взрывов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 20, получили ранения 70 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны.
Ранее сообщалось, что в результате первого взрыва четыре человека погибли, 18 получили ранения.
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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва, прогремевшего во время соревнований в клубе единоборств в Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав Афганистана.
По данным телеканала, взрыв прогремел в шестом квартале. Телеканал Tolo News сообщил, что в 13-м квартале.
По данным представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.
Tural AsadiАвтор новости
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