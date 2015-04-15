​В Йемене ликвидирован лидер "Аль-Каиды Аравийского полуострова"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Аль-Каида Аравийского полуострова" заявила о гибели одного из ее лидеров Ибрагима аль-Рубайша, сообщает Report со ссылкой на news.ru. Аль-Рубайша погиб в результате атаки американского беспилотного летательного аппарата на южном побережье Йемена.

35-летний выходец из Саудовской Аравии в 2001-2006 годах был заключенным тюрьмы для террористов на американской военной базе "Гуантанамо". После освобождения он перебрался в Йемен и присоединился к местному отделению "Аль-Каиды".

За информацию о террористе была объявлена награда в 5 млн. долларов США. По данным американских властей, аль-Рубайш не только обеспечивал идеологическую базу террористической деятельности, но и сам участвовал в планировании терактов.