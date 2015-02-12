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    ​В Йемене боевики захватили автомобили и оружие посольства США

    Были захвачены около 20 машин

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Автомобили, оставленные американскими дипломатами в Йемене после закрытия посольства, достались местным повстанцам.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта в Сане.

    По данным Reuters, были захвачены около 20 машин.

    Кроме того, источник CNN отметил, что контролирующие аэропорт хуситы не позволили охранявшим посольство морским пехотинцам увезти в США оружие, и оно тоже перешло в руки повстанцев.

    Как сообщалось, Госдепартамент США в среду приостановил работу посольства в Йемене, эвакуировал сотрудников дипмиссии и призвал американских граждан воздержаться от поездок в эту страну.

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