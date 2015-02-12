​В Йемене боевики захватили автомобили и оружие посольства США

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Автомобили, оставленные американскими дипломатами в Йемене после закрытия посольства, достались местным повстанцам.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта в Сане.

По данным Reuters, были захвачены около 20 машин.

Кроме того, источник CNN отметил, что контролирующие аэропорт хуситы не позволили охранявшим посольство морским пехотинцам увезти в США оружие, и оно тоже перешло в руки повстанцев.

Как сообщалось, Госдепартамент США в среду приостановил работу посольства в Йемене, эвакуировал сотрудников дипмиссии и призвал американских граждан воздержаться от поездок в эту страну.