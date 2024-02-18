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В Израиле сообщили о ликвидации десятков террористов в секторе Газа за сутки

В Израиле сообщили о ликвидации десятков террористов в секторе Газа за сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении "десятков террористов" за сутки в результате ударов и в ходе боев на территории сектора Газа, а также продолжении начатой 15 февраля операции спецназа в больнице "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палест
Другие страны
18 февраля 2024 г. 12:11
В Израиле сообщили о ликвидации десятков террористов в секторе Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении "десятков террористов" за сутки в результате ударов и в ходе боев на территории сектора Газа, а также продолжении начатой 15 февраля операции спецназа в больнице "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в Хан-Юнисе, в центральной и северной частях сектора Газа. За минувшие сутки ликвидированы десятки террористов и изъято большое количество оружия. Спецназ ЦАХАЛ продолжает действовать в больнице "Насер" и прилегающих к ней районах в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.

В этом городе на юге сектора "военнослужащие за сутки уничтожили около 20 террористов огнем из танков", "ЦАХАЛ также провел целенаправленные рейды на военные объекты", продолжили в пресс-службе. Кроме того, "ЦАХАЛ и ВВС Израиля провели серию ударов в Хан-Юнисе, в результате которых было убито около 15 террористов", добавили военные. "В западной части Хан-Юниса военные осуществили операции против террористической инфраструктуры, уничтожили террористов и обнаружили большое количество оружия, - отметили в армии.

"В центральной части сектора Газа за прошедшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ убили более 10 террористов", - продолжили в ведомстве. "В ходе одного из мероприятий солдаты ЦАХАЛ обнаружили террористический отряд, который загружал оружие на тележку для продвижения в сторону войск в этом районе. По террористам был нанесен удар с БПЛА, в результате чего они были убиты", - добавили военные.

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