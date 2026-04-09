    В Израиле сообщили о гибели 42 человек с начала операции "Рык льва"

    09 апреля, 2026
    В Израиле сообщили о гибели 42 человек с начала операции Рык льва

    Не менее 42 солдат и жителей Израиля погибли за время продолжающейся уже 40 дней операции "Рык льва".

    Как передает Report, об этом пишет новостной портал Ynet.

    "Тысячи ракет и дронов, выпущенных из Ирана и Ливана, нанесли серьезный ущерб Израилю, 22 человека погибли от прямых ударов, 12 солдат погибли в боях, один гражданский погиб от дружественного огня и 7 человек погибли в результате несчастных случаев или медицинских чрезвычайных ситуаций", - указывает новостной ресурс.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Əməliyyatlar başlayandan bəri İsraildə 42 nəfər həlak olub

