Əməliyyatlar başlayandan bəri İsraildə 42 nəfər həlak olub
- 09 aprel, 2026
- 07:26
Artıq 40 gündür davam edən "Şir nərəsi" əməliyyatı ərzində azı 42 İsrail əsgəri və sakini həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı yazıb.
"İran və Livandan buraxılan minlərlə raket və dron İsrailə ciddi ziyan vurub, 22 nəfər birbaşa zərbələrdən həlak olub, 12 əsgər döyüşlərdə həlak olub, bir mülki şəxs "dost atəşi"ndən həlak olub və 7 nəfər bədbəxt hadisələr və ya tibbi fövqəladə hallar nəticəsində həlak olub", - xəbər resursu qeyd edib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib. İran bildirib ki, bu müddət ərzində İran Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya şəraitində və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.
İsrail isə mövcud atəşkəs qərarının Livana şamil edilmədiyini əsas gətirərək bu ölkəyə zərbələr endirib. Nəticədə 254 nəfər həlak olub. Daha sonra İran parlamentinin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf bəyan edib ki, Livanda atəşkəsin əldə olunması planın birinci şərti idi.