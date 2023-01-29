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В Израиле после терактов упростят получение гражданами оружия

В Израиле после терактов упростят получение гражданами оружия Правительство Израиля на фоне новой волны терактов приняло решение усилить меры по борьбе с экстремизмом, упростив получение гражданами оружия.
Другие страны
29 января 2023 г. 10:51
В Израиле после терактов упростят получение гражданами оружия
Биньямин Нетаньяху

Правительство Израиля на фоне новой волны терактов приняло решение усилить меры по борьбе с экстремизмом, упростив получение гражданами оружия.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Решение о мерах приняли по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль даст жесткий, быстрый и точный ответ на теракты в Иерусалиме.

"Военно-политический кабинет принял 28 января решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает", - уточняется в заявлении премьера Израиля.

Таким образом для законопослушных израильтян упростят процедуру получения разрешений на ношение оружия.

Кроме того, подразделения армии и полиции планируется усилить, расширится практика задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.

Еще три меры из списка распространяются на террористов и сочувствующих им лиц. Например, права на страховку и льготы у лиц, поддерживающих террористическую деятельность и их семей, аннулируют.

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