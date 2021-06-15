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В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации

В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях со вторника, 15 июня в связи с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Другие страны
15 июня 2021 г. 11:27
В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации

Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях со вторника, 15 июня в связи с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую обязательство носить маски со вторника, 15 июня", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Исключение составляют несколько случаев, в том числе маски остаются обязательными для тех, кто направляется на карантин, для сотрудников и пациентов гериатрических учреждений. Отмечается, что для медиков будут разработаны специальные инструкции, при контакте с какими пациентами необходимо ношение маски.

В последние дни в Израиле выявляются единичные случаи заболевания COVID-19.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,4 миллиона человек, вторую - более 5,1 миллионов. В начале июня в стране начали вакцинировать подростков 12-15 лет.

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Версия на английском языке Israel drops indoor face masks after successful vaccination
Версия на азербайджанском языке İsraildə maska ​​rejimi ləğv edilib

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