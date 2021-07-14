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В Израиле открылось посольство ОАЭ

В Израиле открылось посольство ОАЭ Посольство ОАЭ открылось в среду в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог.
Другие страны
14 июля 2021 г. 11:37
В Израиле открылось посольство ОАЭ

Посольство ОАЭ открылось cегодня в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую вели израильские телеканалы.

"Я так счастлив иметь возможность в начале своего срока на посту президента Израиля принимать участие в этом историческом открытии посольства ОАЭ в Израиле. Мы сделали невозможное возможным", - сказал Герцог в ходе церемонии.

Затем была торжественно разрезана лента, президент Израиля и посол ОАЭ в стране обменялись рукопожатиями.

В конце июня прошла церемония открытия израильского посольства в Абу-Даби, также было открыто генеральное консульство Израиля в Дубае.

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