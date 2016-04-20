В Израиле арестованы 13 подозреваемых в терроре

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Израильская полиция арестовала 13 подозреваемых в террористической деятельности в ходе операции в районе Исауия в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

По его словам, в ходе операции "подразделения арестовали 13 подозреваемого в террористической деятельности и участии в беспорядках".

По информации местного телеканала, против израильских полицейских во время операции было задействовано взрывное устройство, никто не пострадал.