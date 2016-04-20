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    В Израиле арестованы 13 подозреваемых в терроре

    В ходе операции в Иерусалиме против полицейских было задействовано взрывное устройство

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Израильская полиция арестовала 13 подозреваемых в террористической деятельности в ходе операции в районе Исауия в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

    По его словам,  в ходе операции "подразделения арестовали 13 подозреваемого в террористической деятельности и участии в беспорядках".

    По информации местного телеканала, против израильских полицейских во время операции было задействовано взрывное устройство, никто не пострадал.

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