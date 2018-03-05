В Италии завершилось голосование на выборах в парламент

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Голосование на выборах в парламент Италии подошло к концу. Избирательные участки по всей стране закрылись в воскресенье вечером в 23:00 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к урнам были приглашены более 46,5 млн граждан.

Итальянцам предстояло в общей сложности определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов.

Одновременно с голосованием на парламентских выборах проходят выборы губернаторов и администраций двух крупнейших областей - северной Ломбардии и столичной Лацио.