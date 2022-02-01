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В Италии ввели штрафы для невакцинированных от COVID-19 пожилых людей

В Италии ввели штрафы для невакцинированных от COVID-19 пожилых людей Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, со вторника рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 14:22
В Италии ввели штрафы для невакцинированных от COVID-19 пожилых людей

Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, со вторника рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение принял ранее Совет министров Италии, который с 8 января ввел на Апеннинах обязательную вакцинацию для возрастной категории 50+. При этом гражданам была предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую дозу препарата от COVID-19.

Те же, кто этого не сделал, через две недели просто не смогут попасть на работу. С 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предъявлять так называемый "усиленный" green pass для доступа на рабочее место. Такой COVID-сертификат в Италии могут получить только те граждане, которые прошли полный курс вакцинации или перенесли коронавирусную инфекцию. Никаких дисциплинарных взысканий на непривитых накладывать не будут, однако они лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.

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