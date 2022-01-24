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В Италии связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад

В Италии связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад.
Другие страны
24 января 2022 г. 19:51
В Италии связанная с омикроном волна COVID-19 пошла на спад

Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Фильиуоло.

"У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато, и кривая в том, что касается "омикрона", идет вниз", - приводит его слова новостной телеканал Tgcom24.

Фильиуоло, который в понедельник посетил крупный центр вакцинации в Милане, выразил надежду на то, что нынешняя волна COVID-19 теперь может быстро пойти на спад. Если это приведет к превращению заболевания в эндемичную инфекцию, все мы будем удовлетворены, но сейчас нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределения бустерных доз, указал комиссар.

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Версия на английском языке Omicron-related COVID-19 wave subsides in Italy

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