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В Италии смертность в 2020 году увеличилась на 18% из-за коронавируса

В Италии смертность в 2020 году увеличилась на 18% из-за коронавируса В стране за год умерли почти 750 тыс. человек
Другие страны
3 мая 2021 г. 14:55
В Италии смертность в 2020 году увеличилась на 18% из-за коронавируса

Почти 750 тыс. человек умерли в Италии в 2020 году, что на 18% больше, чем в 2019 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Национального института статистики (Istat).

Как указывают специалисты, одной из причин увеличения смертности стали последствия вызываемого коронавирусом заболевания. Пандемия также сказалась на соотношении смертности и рождаемости. Численность населения сократилась на 384 тыс. человек, до 59,2 млн, причем сокращение наблюдается во всех областях страны, указывает Istat.

С начала пандемии весной прошлого года от последствий коронавирусной инфекции в Италии умерли более 120 тыс. человек из более чем 4 млн инфицированных.

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