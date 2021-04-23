В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19

Согласно информации, размещенной на сайте министерства инфраструктуры и транспорта Италии, большинство работников городского транспорта прекратят работу на четыре часа

Работники железнодорожного и городского транспорта Италии по призыву профсоюза Orsa проводят сегодня общенациональную забастовку, требуя от властей обеспечить им срочную вакцинацию от COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Когда на правительственном уровне были установлены приоритетные категории для включения в добровольную кампанию по вакцинации, работники транспорта по необъяснимым причинам оказались вне списка", - указывается в заявлении руководства Orsa. В этой связи профсоюз требует "осуществить немедленную вакцинацию персонала, занятого в транспортной отрасли, и включить его в план вакцинации от COVID-19 в качестве категории работников, обеспечивающих основополагающие услуги".

Согласно информации, размещенной на сайте министерства инфраструктуры и транспорта Италии, большинство работников городского транспорта прекратят работу на четыре часа, причем в основном в вечернее время. Так, в Риме движение автобусов, трамваев, метро и пригородных электричек будет прекращено в 20.30.

Аналогичное решение приняли транспортники ряда других крупных итальянских городов.