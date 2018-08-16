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    В Италии произошло землетрясение

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в центральной Италии. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

    Колебания почвы ощущали жители областей Молизе и соседней Абруццо. Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов вышли на улицу.

    Это второй сильный подземный толчок, произошедший в данной области за последние несколько дней. В ночь на среду в провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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