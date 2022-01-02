В Италии призвал еще более ужесточить ограничения для непривитых

Советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди считает, что необходимо немедленно распространить действие "супер-ковид-сертификата", выдаваемого на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании, на все сферы деятельности.

Советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди считает, что необходимо немедленно распространить действие "супер-ковид-сертификата", выдаваемого на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании, на все сферы деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa.

"Супер-грин-пасс" должен быть немедленно распространен на все виды деятельности, как рабочей, так и общественной. Январь будет очень сложным месяцем с экспоненциальным ростом случаев заражения, мы будем достигать сотен тысяч инфицированных в день. Чтобы увидеть спад, нам придется подождать до февраля,... нам нужно принять соответствующие меры и усилить кампанию по вакцинации", - сказал эксперт.

Он отметил, что не против введения обязательной вакцинации в республике. "Однако мы можем добиться того же результата и с помощью этих прогрессивных мер: если мы еще больше расширим применение супер-ковид-сертификата, то через некоторое время тем, кто не прошел вакцинацию, останется только ходить в парк", - указал Риччарди.

По сведениям газеты "La Repubblica", 5 января власти Италии примут решение допускать до рабочих мест только вакцинированных или переболевших. Вместе с этим, пишет издание, власти изучают возможность введения обязательной вакцинации для всего населения старше 18 лет.