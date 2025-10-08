Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 17:18
    В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах

    Правящая партия Италии "Братья Италии" выдвинула в парламент законопроект, предусматривающий запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, документ, представленный депутатами от партии премьер-министра Джорджи Мелони, предлагает запретить одежду, закрывающую лицо, во всех общественных местах, включая школы, университеты, магазины и государственные учреждения по всей стране.

    Согласно законопроекту, за нарушение предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро.

    Италия никаб запрет законопроект инициатива

    Последние новости

    17:39

    В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

    Армия
    17:32
    Фото

    Анар Керимов: Готовится Стратегия управления госдолгом Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    17:32

    СМИ: Трамп может посетить Израиль

    Другие страны
    17:30

    Вердикт по уголовному делу стрелявшего в Фицо ожидается 21 октября

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром США

    ИКТ
    17:21

    Азербайджан завершил III Игры СНГ на втором месте в медальном зачете

    Индивидуальные
    17:18

    В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах

    Другие страны
    17:16

    В Германии в результате нападения в школе пострадал один человек

    Другие страны
    17:15

    СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе

    Другие страны
    Лента новостей