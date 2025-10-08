В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 17:18
Правящая партия Италии "Братья Италии" выдвинула в парламент законопроект, предусматривающий запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, документ, представленный депутатами от партии премьер-министра Джорджи Мелони, предлагает запретить одежду, закрывающую лицо, во всех общественных местах, включая школы, университеты, магазины и государственные учреждения по всей стране.
Согласно законопроекту, за нарушение предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро.
Последние новости
17:39
В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службуАрмия
17:32
Фото
Анар Керимов: Готовится Стратегия управления госдолгом Азербайджана до 2031 годаФинансы
17:32
СМИ: Трамп может посетить ИзраильДругие страны
17:30
Вердикт по уголовному делу стрелявшего в Фицо ожидается 21 октябряДругие страны
17:28
Фото
Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром СШАИКТ
17:21
Азербайджан завершил III Игры СНГ на втором месте в медальном зачетеИндивидуальные
17:18
В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местахДругие страны
17:16
В Германии в результате нападения в школе пострадал один человекДругие страны
17:15