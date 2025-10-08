В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах

Правящая партия Италии "Братья Италии" выдвинула в парламент законопроект, предусматривающий запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, документ, представленный депутатами от партии премьер-министра Джорджи Мелони, предлагает запретить одежду, закрывающую лицо, во всех общественных местах, включая школы, университеты, магазины и государственные учреждения по всей стране.

Согласно законопроекту, за нарушение предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро.