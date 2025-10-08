İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:41
    İtaliyada ictimai yerlərdə niqabın qadağan edilməsi təklif olunur

    İtaliyanın hakim "İtaliya Qardaşları" partiyası parlamentə ictimai yerlərdə pərəncə (qadının baş və bədənini tamamilə örtən geyim - red.) və niqabı qadağan edən qanun layihəsi təqdim edib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Baş nazir Corcia Meloninin partiyasının deputatları tərəfindən təqdim edilən sənəddə bütün ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən məktəblərdə, universitetlərdə, mağazalarda və dövlət müəssisələrində üzü örtən geyimin qadağan edilməsi təklif olunur.

    Qanun layihəsinə əsasən, bu qaydanın pozulmasına görə 300-3000 avro məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

    В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах
    New Italian bill targets Islamic face coverings and religious funding

