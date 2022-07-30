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В Испании зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян

В Испании зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.
Другие страны
30 июля 2022 г. 16:25
В Испании зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", информация о первом скончавшемся опубликована накануне.

Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки, и об одном - в Бразилии.

Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada meymunçiçəyindən ikinci ölüm faktı qeydə alınıb
Версия на английском языке Spain reports second monkeypox-related death in Europe

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