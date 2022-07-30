В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране.

Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, всего в королевстве было выявлено почти 4,3 тыс. инфицированных.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. К настоящему времени в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. Более 70% из них зарегистрировано в Европе. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%.