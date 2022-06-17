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В Испании увеличилось число лесных пожаров из-за аномальной жары

В Испании увеличилось число лесных пожаров из-за аномальной жары Количество природных пожаров значительно увеличилось за последние несколько дней в Испании на фоне сильной жары.
Другие страны
17 июня 2022 г. 06:52
В Испании увеличилось число лесных пожаров из-за аномальной жары

Количество природных пожаров значительно увеличилось за последние несколько дней в Испании на фоне сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", пожарные борются с возгораниями, в частности в Каталонии. Вблизи города Бальдомар пожары уже уничтожили почти 1 тыс. гектаров лесных массивов. При этом, пожарные предупреждают, что они могут распространиться на 20 тыс. гектаров.

С выходных в Испании установилась аномально высокая для этого времени года температура. В четверг температура воздуха в ряде районах поднималась выше 40 градусов по Цельсию.

Сильная жара также затронула и другие европейские страны, в частности Францию.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada anomal istilər səbəbindən meşə yanğınlarının sayı artıb

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