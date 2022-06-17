В Испании увеличилось число лесных пожаров из-за аномальной жары

Количество природных пожаров значительно увеличилось за последние несколько дней в Испании на фоне сильной жары.

Количество природных пожаров значительно увеличилось за последние несколько дней в Испании на фоне сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", пожарные борются с возгораниями, в частности в Каталонии. Вблизи города Бальдомар пожары уже уничтожили почти 1 тыс. гектаров лесных массивов. При этом, пожарные предупреждают, что они могут распространиться на 20 тыс. гектаров.

С выходных в Испании установилась аномально высокая для этого времени года температура. В четверг температура воздуха в ряде районах поднималась выше 40 градусов по Цельсию.

Сильная жара также затронула и другие европейские страны, в частности Францию.