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В Испании обнаружили 10 самолетов, связанных с российскими бизнесменами

В Испании обнаружили 10 самолетов, связанных с российскими бизнесменами Гражданская гвардия Испании обнаружила на территории страны 357 объектов недвижимости, 7 яхт и 10 самолетов, которые связаны с российскими предпринимателями, подпавшими под европейские санкции.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 12:05
В Испании обнаружили 10 самолетов, связанных с российскими бизнесменами

Гражданская гвардия Испании обнаружила на территории страны 357 объектов недвижимости, 7 яхт и 10 самолетов, которые связаны с российскими предпринимателями, подпавшими под европейские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, всего правоохранительные органы королевства смогли выявить более 450 активов. Речь идет о недвижимости и других активах стоимостью в сотни миллионов евро. Агентство не может уточнить, в скольких случаях было принято решение о замораживании объектов, однако утверждает, что процент очень высок.

При этом EFE считает, что, по всей видимости, европейские санкции не имели желаемого эффекта, учитывая, что конфликт на Украине продолжается.

21 февраля председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только России, но и ряда ее партнеров, включая Китай, Иран и КНДР.

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