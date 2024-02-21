Глава ЕК: Приветствую утверждение 13-го пакета санкций ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что в 13-й пакет санкций ЕС войдут около 200 физических и юридических лиц.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что в 13-й пакет санкций ЕС войдут около 200 физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение она разместила в соцсети "X" после объявления о предварительном согласовании нового пакета послами стран ЕС.

"Я приветствую утверждение 13-го пакета санкций против России. <...> Включив в общей сложности 200 фигурантов в черный список, мы оказываем сильное давление на Кремль", - написала она.

По итогам 12-го пакета общий черный список, связанный с РФ, расширился до рекордных 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Таким образом, глава ЕК подтвердила неофициальную информацию, согласно которой за счет 13-го пакета санкций в этот перечень будут добавлены еще около 200 человек и организаций.

13.24

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В санкционный список войдут около 200 физических и юридических лиц не только из России, но и из ряда государств-партнеров РФ, включая Китай, Иран и КНДР, которые ЕС подозревает в участии в экономических мерах, предпринимаемых Москвой для преодоления попыток санкционной блокады Запада.

Сообщается, что пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля.