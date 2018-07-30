В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 400 человек

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Около 400 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, который бушует в районе испанского населенного пункта Манильва (автономное сообщество Андалусия), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации региональной службы экстренной помощи, данные меры были приняты из соображений безопасности. Также на некоторое время был перекрыт участок одной из автотрасс. Отмечается, что в ночь на сегодня в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.

В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация стабилизируется.