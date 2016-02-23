В Испании и Марокко задержаны четыре человека за вербовку в ряды ИГ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Марокко задержала cегодня четырех человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел Испании.

По его данным, среди задержанных - трое испанских подданных, один - марокканский. Операция прошла в автономном городе Сеута (Испания), а также в Надоре (Марокко). Ранее сотрудники правоохранительных органов выявили ячейку, которая занималась вербовкой боевиков в ряды ИГ и их дальнейшей отправкой в Сирию и Ирак.