В Ирландии задержан предполагаемый пособник "Исламского государства"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Дублине задержан предполагаемый сообщник террористического движения "Исламское государство" (ИГ).

Как отмечает Report, информацию об этом подтвердили в пресс-службе дублинской полиции.

"Гражданин Ирландии арабского происхождения, которому чуть больше 30 лет, был задержан сегодня в результате контртеррористической операции, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время суд решает вопрос о его аресте".

По неподтвержденным данным, молодой человек неудачно пытался проникнуть на территорию Сирии через Турцию, но был выдворен в Ирландию местными спецслужбами в прошлую пятницу. По прибытии в аэропорт правоохранительные органы приняли решение не задерживать его сразу же, а последить за ним несколько дней. Другие детали пока неизвестны.