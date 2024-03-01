В Ирландии 82-летнего президента госпитализировали из-за плохого самочувствия

Президент Ирландии Майкл Хиггинс был госпитализирован после того, как пожаловался на плохое самочувствие.
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По его информации, сначала врачи осмотрели 82-летнего главу государства в президентской резиденции в Феникс-парке в Дублине. И хотя первый осмотр не вызвал у них обеспокоенности, Хиггинс был госпитализирован для дальнейших анализов. Заявление о состоянии его здоровья должно быть распространено позднее.
Телеканал цитирует заявление канцелярии главы государства, в котором заверили, что "президент, который останется в больнице на ночь, пребывает в отличном расположении духа и поблагодарил медперсонал за заботу, которую он получил".