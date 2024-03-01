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В Ирландии 82-летнего президента госпитализировали из-за плохого самочувствия

В Ирландии 82-летнего президента госпитализировали из-за плохого самочувствия Президент Ирландии Майкл Хиггинс был госпитализирован после того, как пожаловался на плохое самочувствие.
Другие страны
1 марта 2024 г. 04:48
В Ирландии 82-летнего президента госпитализировали из-за плохого самочувствия

Президент Ирландии Майкл Хиггинс был госпитализирован после того, как пожаловался на плохое самочувствие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTE.

По его информации, сначала врачи осмотрели 82-летнего главу государства в президентской резиденции в Феникс-парке в Дублине. И хотя первый осмотр не вызвал у них обеспокоенности, Хиггинс был госпитализирован для дальнейших анализов. Заявление о состоянии его здоровья должно быть распространено позднее.

Телеканал цитирует заявление канцелярии главы государства, в котором заверили, что "президент, который останется в больнице на ночь, пребывает в отличном расположении духа и поблагодарил медперсонал за заботу, которую он получил".

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

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